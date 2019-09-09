السعودية اليوم / فرع وزارة العمل بحائل يحقق المركز الثالث على مستوی المملكة في المؤشر العام



حائل 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

حقق فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل المركز الثالث في المؤشر العام علی مستوی المملكة لشهر أغسطس 2019م.

وثمن مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة فريح بن محمد العياد جهود منسوبي الفرع على العمل المميز وما قدموه من جهود للحصول على مراكز متقدمة.

وحث العياد منسوبي الفرع على الاستمرارية في التميز والتحفيز في أداء العمل وخدمة المواطن والمقيم على حد سواء وتحقيق التميز على مستويات فروع وإدارات الوزارة بالمنطقة كافة وفق توجيهات ودعم سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

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14:27ت م

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