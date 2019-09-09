السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم الجامعة العربية يلتقي المفوض العام للأونروا



القاهرة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بيير كرينبول، للاطلاع على مستجدات الأزمة التي تواجهها الوكالة.

وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية، أن كرينبول استعرض الجهود من أجل الحفاظ على استمرار الإسهامات الدولية في ميزانيتها بما يضمن استمرار الأونروا في تقديم خدماتها لنحو 5.5 مليون لاجئ فلسطيني، في وقت تتعرض فيه لضغوط متزايدة وحملات تشكيك غير مسبوقة.

وأشار إلى أن أبو الغيط أكد لمفوض الأونروا دعمه الكامل لمهمته، مبيناً أن الضغوط التي تتعرض لها الوكالة أغراضها واضحة ومكشوفة للجميع وأنها ترمي إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وقال البيان إن أبو الغيط شدد على أن الجامعة العربية ترفض المساس بصفة اللاجئ الفلسطيني أو تقويض التفويض الأممي الممنوح للأونروا، كما هو منصوص عليه في قرار إنشائها عام 1949، وأنها تدعو جميع الدول إلى الاستمرار في دعم الأونروا وذلك في التصويت الذي سيجري في الأمم المتحدة في نوفمبر القادم لتجديد تفويض الوكالة.

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14:25ت م

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