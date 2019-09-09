السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يستقبل مدير فرع وزارة المالية بالمنطقة



الدمام 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير عام فرع وزارة المالية بالمنطقة إبراهيم بن محمد الرشودي.

ونوه سموه خلال اللقاء بالدور المهم والمحوري لفرع وزارة المالية بالمنطقة في تحقيق ضبط عمل الجهات الحكومية وتحقيق التوزان المالي الذي تنشده القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

وأكد سموه حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله – على أن تقوم الأجهزة الحكومية بدورها وفق ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات، وأن تكون ملتزمة بالميزانيات المعتمدة لكل جهة، وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المعنية، منوهًا بأهمية العمل مع الأجهزة الحكومية لتحقيق التكامل فيما بينها، وتجاوز العقبات ذات الصلة بالشأن المالي، والسعي للربط الإلكتروني مع منصة الوزارة لكافة الجهات.

واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير موسم خرص التمور، متمنياً سموه للوزارة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته أعرب مدير عام فرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية إبراهيم بن محمد الرشودي عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة على كلماته التوجيهية ، وحرصه على دعم أعمال الفرع، وتجاوز الصعوبات، وأن يكون الفرع عنصراً فاعلاً في منظومة العمل الحكومي في المنطقة.

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14:23ت م

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