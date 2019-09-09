السعودية اليوم / إعادة فرش صحن المطاف بأكثر من "1200" سجادة



مكة المكرمة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

أعادت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية ممثلة بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام فرش صحن المطاف بالسجاد, حيث تم فرش ما يقارب( 1200) سجادة ليتسنى لقاصدي بيت الله الحرام الصلاة في صحن المطاف بكل يسر وسهولة, وذلك بعد انتهاء موسم الحج.

وأوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية نايف بن ذياب الجحدلي أن الإدارة العامة فرشت صحن المطاف بالسجاد بعد انتهاء موسم الحج , إنفاذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام ومتابعة مباشرة من وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري.

من جانبه أوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني أن الإدارة فرشت صحن المطاف وأروقته بما يقارب (1200) سجادة إضافة إلى (16000 ) سجادة تم فرشها في المسجد الحرام والساحات الخارجية والسطح مع متابعة بشكل دائم من خلال فرق فنية ميدانية تشرف على ترتيبه وتنظيفه بمعدات حديثة في مواقعه ونقل ما يلزم إلى مغسلة السجاد الخاصة بالغسيل والعناية بسجاد الحرم المكي الشريف.

// انتهى //

14:18ت م

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