السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية يناقش التوسع في زيادة القبول في الروضات



عرعر 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

عقدت إدارة التعليم في منطقة الحدود الشمالية اليوم، اجتماعا باللجنة الخاصة بمبادرة " المكاسب السريعة " الطفولة المبكرة ", برئاسة مدير تعليم المنطقة عثمان بن إبراهيم العثمان، وحضور أعضاء اللجنة في قاعة الاجتماعات بالإدارة بعرعر.

وأكد العثمان خلال الاجتماع على ضرورة زيادة وحث أولياء الأمور على التسجيل في رياض الأطفال في الروضات المتاحة بدلاً من الاستمرار على قوائم الانتظار في روضات ممتلئة ومناقشة التوسع في برنامج الطفولة المبكرة وتهيئة البيئة الجاذبة في المدارس المستهدفة.

وبين العثمان أن الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة الموجهة للتعليم يؤكد على زيادة النسبة المئوية للأطفال دون الخامسة الذين يمضون على مسار سليم من النمو في الصحة والتعلُّم والسلامة النفسية، منوها أن تنمية الطفولة المبكرة توفر صلة ربط طبيعية بالأهداف الأخرى كذلك بما فيها الحد من الفقر، والصحة والتغذية، والمساواة للنساء والفتيات، وإنهاء العنف.

ولفت العثمان على أن تمكين جميع الأطفال الصغار من الحصول على خدمات ذات جودة تؤدي إلى تحسين مستوى صحتهم وتغذيتهم وقدرتهم على التعلُّم وسلامتهم العاطفية.

وأشار مدير تعليم المنطقة الى أن التوسع في فصول الطفولة المبكرة خيار استراتيجي مهم في وزارة التعليم وهو من المبادرات الهامة التي أطلقتها وزارة التعليم ضمن مبادراتها في خطتها الاستراتيجية المرتبطة في برنامج التحول الوطني 2020 والتي ترتبط ببرنامج جودة الحياة، والذي لا غنى عنها لتطوير منظومة التعليم، وتحقيق نواتج تعلم أفضل لباقي مراحل التعليم، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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14:17ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.