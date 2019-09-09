السعودية اليوم / جامعة الحدود الشمالية تنظم أولى فعاليات المعسكر التدريبي لرواد الشمال



عرعر 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

نظمت جامعة الحدود الشمالية ممثلة بمركز رواد الشمال لريادة الأعمال أمس، أولى فعاليات المعسكر التدريبي لرواد الشمال بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات برعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور محمد بن يحيى الشهري، والذي يستمر حتى يوم الأربعاء القادم بمدينة عرعر بحضور مسؤولي الجامعة وممثلين من بنك التنمية الاجتماعية بعرعر وفرع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمنطقة وعدد من رواد ورائدات الأعمال الذين تم ترشيحهم للتدريب في معسكر رواد التقنية.

وأوضح معالي مدير الجامعة خلال الفعاليات أن هنالك عوامل كثيرة تسهم في صناعة الإنسان لخدمة الوطن وتمكينه من الإنتاج والإبداع، مضيفاً أن الجامعة تعيد النظر في خططها وبرامجها وتخصصاتها في مختلف المجالات للانطلاق نحو بناء الإنسان من خلال مشاريع ريادة الأعمال واستخدام التقنية، لتوفير مناخ التدريب الملائم ودعم من حاضنات المشاريع، ودعا الشهري الجميع للتعاون وبذل الجهود الكافية للاستفادة من حزم وبرامج دعم المشاريع الريادية، مقدماً شكره لكل من ساهم في تنظيم هذه الفعاليات من مختلف الجهات والهيئات والشركات، مؤكداً استعداد الجامعة على تقديم وتسخير كل إمكاناتها في سبيل تدريب وتهيئة وتأهيل رواد ورائدات الأعمال.

من جانبهم قدم ممثلو ريادة وبنك التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عرضاً عن رؤية وأهداف المعسكر التدريبي مشيرين على احتضان البنك بدعم عدد من منتجات الأعمال والأسر المنتجة والجمعيات الخيرية ومول 12 منتجاً حسب 5 قطاعات هي: الصحة، والتجارة الإلكترونية، والحج والعمرة، والمدن الذكية، والترفيه والرياضة، وبينوا بأن محفظة التقنيات الناشئة التي قسمت ضمن 11 فئة كانت إحدى منتجات الأعمال التي رصد لها ما يزيد عن مليار ريال، تغطي تمويل 3500 مشروع ريادي فيما يتوقع أن تسهم هذه المشاريع في خلق ما يزيد عن 7000 وظيفة.

ونظمت اللجان المشرفة على المعسكر ورش عمل تدريبية للفرق المشاركة في البرنامج من خلال محاضرات وعروض تقديمية ومجموعات العمل التي اعتمدت المناقشة والعصف الذهني واختبارات الذكاء في تحفيز المشاركين لعرض مهاراتهم في مختلف مجالات تخصصاتهم العلمية والعملية حيث يتوقع أن تستمر الفعاليات خلال فترة انعقاد المعسكر لتدريب المرشحين على كيفية التخطيط للمشروع وإعداد دراسات الجدوى والتدريب على مهارات التسويق للأفكار والمشاريع الريادية للوصول إلى مرحلة عرض المشاريع أمام اللجان المختصة قبل اعتماد المشاريع وتوقيع عقود التمويل والإشراف عليها.

// انتهى //

14:17ت م

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