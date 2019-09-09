

نجران 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

نفذت الكلية التقنية بنجران برنامج "التهيئة للتدريب التعاوني" والذي يعد من البرامج التدريبية التي يتم تنفذها بالتعاون بين الوحدة التدريبية بالكلية وجهات التدريب في القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن البرنامج الذي استهدف 118 متدرباً من المستوى السادس، اشتمل على العديد من المحاور أهمها طريقة التسويق من خلال التدريب التعاوني، وشرح آليات التدريب التعاوني وأهدافه، والسلوك والمواظبة، بالإضافة إلى طريقة إعداد التقارير.

وأكد أن البرنامج يأتي انطلاقاً من حرص الكلية التقنية بنجران على رفع مستوى تأهيل متدربيها وتهيئتهم لسوق العمل وتعريف المتدربين المتوقع تخرجهم بمتطلباته والاستفادة من الخبرات المتواجدة ، مشيراً إلى أن البرنامج هو جهد مشترك بين الكلية وقطاع العمل الحكومي والخاص، حيث يتيح للمتدرب تطبيق ما اكتسبه خلال فترة تدريبه في الكلية من معارف ومهارات في منشآت قطاع الأعمال والإدارات الحكومية.

// انتهى //

13:50ت م

0120





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تهيئة 118 متدرباً للتدريب التعاوني بالكلية التقنية بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.