السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن هذلول يتفقد مقر العمليات المشتركة بمنطقة نجران



نجران 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران اليوم, مقر العمليات المشتركة للجهات الأمنية بإمارة المنطقة.

واطلع سموه خلال الجولة على النقلة الكبيرة التي شهدها مقر العمليات المشتركة, مستمعاً لشرح مفصل من مدير العمليات المشتركة بالمنطقة العقيد عبدالكريم بن جابر الشهري الذي أوضح لسموه مهام العمليات المشتركة وآلية عمل المراقبة التلفزيونية والاتصال المرئي, بما يضمن سرعة تبادل المعلومات بين جميع الأجهزة الأمنية والتعامل مع الحدث في أسرع وقت ممكن.

ونوه سمو نائب أمير منطقة نجران في ختام الجولة بالجهود المضنية والدور الكبير الذي يبذله العاملين في العمليات المشتركة وما يتمتعون به من أمكانيات مؤهلة تساعدهم على تأدية الأعمال المناطة بهم , مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود وتقديم كل ما فيه خدمة الصالح العام.

من جهته عبر العقيد عبدالكريم الشهري عن سعادته وجميع منسوبي مقر العمليات المشتركة بالمنطقة بزيارة سموه, التي تعد دافعاً ومشجعاً للعاملين بالعمليات المشتركة للقيام بالدور المناط بهم على أكمل وجه, خدمة للدين والمليك ثم الوطن .

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13:49ت م

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