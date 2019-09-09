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تطورات مقتل مواطن بسلاح استخدمه طفل في حفل زفاف بالشرقية
إيقاف مالك السلاح واتخاذ الإجراءات النظامية
متابعات الخليج 365 - الشرقية
أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الاثنين، إيقاف مالك السلاح الذي استخدمه شقيقه الطفل، في إطلاق النار بحفل زفاف، ما أسفر عن وفاة مواطن.
وصرح المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية، بأن الجهات الأمنية باشرت مساء يوم الجمعة الموافق 1441/1/7 بلاغاً عن تعرض مواطن لطلق ناري أثناء حضوره حفل زفاف، ما نتج عنه وفاته، حيث جرى إيقاف مالك السلاح، الذي اتضح قيام شقيقه البالغ من العمر (9) سنوات بإطلاق النار منه، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال ذلك.
وأكدت شرطة المنطقة الشرقية حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من يخالفها، وما من شأنه إيذاء وتعريض الآخرين للخطر.
يذكر أن أحد شهود العيان قال في تصريحات لـ“متابعات الخليج 365“: إن شقيق العريس الذي لم يتجاوز سن 15 عامًا أطلق النار من مسدس بحوزته ليعبر عن فرحته ليصيب أحد الحضور عن طريق الخطأ.
وباشرت الجهات الأمنية موقع الزواج في حي الربوة، فيما نُقل متابعات الخليج 365 عبر فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.
الجدير بالذكر أن ظاهرة إطلاق النار انتشرت بشكل لافت في الأعراس بمحافظة حفر الباطن، في ظل مطالبات الأهالي من الجهات الأمنية بوضع حدٍّ لهذه الظاهرة الخطيرة.
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