شكرا لقرائتكم الليلة.. عرض الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي سعود على MBC1 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-09 الليلة.. عرض الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي سعود على MBC1 متابعات الخليج 365 - الرياض تعرض شاشة قناة MBC1 مساء اليوم الاثنين، الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي “سعود”.. الساعة 9:30 مساء بتوقيت السعودية. Advertisements ويتم خلال الحلقة استعراض شهادات ومواقف شخصية تُروى لأول مرة عن الأمير الراحل سعود الفيصل. يذكر أن الفيلم الوثائقي “سعود”، من إنتاج مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. عرض الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي سعود على MBC1 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.