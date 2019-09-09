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شكرا لقرائتكم حرس الحدود يحبط تهريب 12 طن حشيش و16 مليون قرص مخدر ويضبط 422 مهرباً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حرس الحدود يحبط تهريب 12 طن حشيش و16 مليون قرص مخدر ويضبط 422 مهرباً
متابعات الخليج 365 - الرياض
صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت -بتوفيق الله- خلال عام ١٤٤٠هـ، عن إحباط محاولات تهريب ما مجموعه (١٢,٤٢٠,٦٢) اثنا عشر طناً وأربع مئة وعشرون كيلوجراماً واثنان وستون جراماً من مادة الحشيش المخدر، و(١٦,١٤٣,٣٦٥) ستة عشر مليوناً ومئة وثلاثة وأربعون ألفاً وثلاث مئة وخمسة وستون قرص إمفيتامين مخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم (٤٢٢) أربع مئة واثنان وعشرون شخصاً.
وأوضح القرني أن ذلك جاء بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة، وإحالتهم وما تم ضبطه بحوزتهم من المواد المخدرة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية، وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكافة محاولات التهريب عبر الحدود، وسيقفون بعون الله وتوفيقه سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن بهذه السموم ، والله ولي التوفيق.
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