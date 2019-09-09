العمل تخفض الاستقدام من الفلبين بنسبة 50% للراغبين في استقدام عاملة منزلية تكون "معروفة" لدى صاحب العمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل وأُطلقت هذه الخدمة من خلال بوابة مساند، حيث تمكن المستفيد من استقدام العاملة المنزلية من الفلبين بتكلفة ثابتة تقدر بـ 8850 ريالا (أقل بـ 50% من تكلفة الاستقدام المعتاد) "غير شامل للقيمة المضافة"، وفي مدة زمنية محددة بـ 45 يوما، شريطة اختيار اسم العاملة من قبل المواطن.

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة من خلال الحصول على تأشيرة عاملة فلبينية، وتدوين معلومات العاملة التي تشمل "الاسم ورقم الجواز ورقم التواصل مع العاملة".

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وتم ربط هذه الخدمة بأفضل مكاتب الاستقدام المرخصة لاستلام ومعالجة الطلبات، حيث يتم اختيار المكتب المقدم للخدمة تلقائيا من قبل النظام حسب المدينة المقيم بها المواطن.

يذكر أن هذه الخدمة محصورة فقط على "بوابة مساند" التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والتي تتيح تصفح أكثر من 1000 مكتب وشركة للمقارنة بين أسعارها، بالإضافة إلى الاطلاع على معايير الأداء الخاصة بمقدمي الخدمات.

ويمكن للعملاء الاطلاع على تفاصيل هذه الخدمة عبر الرابط التالي: https://www.musaned.com.sa/ar/faq.