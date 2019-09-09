السعودية | قصة "لوحات خضراء" بالسعودية فوق البحر بألفي متر!

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تشتهر المناطق الجنوبية في المملكة بالمدرجات الزراعية التي يستخدمها السكان كأسلوب زراعي في الأراضي غير المنبسطة، وتفيدهم في حفظ مياه الأمطار.

هذه المدرجات تسهم إسهاماً فعالاً في صيانة التربة وحمايتها من الانجراف والتعرية والانغسال، وكذلك في حفظ المياه والحد من انسيابها السطحي وزيادة معدل تسربها الداخلي، وفي تغذية الينابيع والجداول وزيادة تدفقها واستمراريتها وكذلك دعم الاحتياطي المائي للخزانات الأرضية السطحية والجوفية، وهذه الطريقة إرث زراعي بين الأجيال.

ويبنى المزارعون الحواجز الترابية والعقوم بين قطع الأراضي والتي تعرف محلياً بـ"الزبير".

وتعرض "العربية.نت" صوراً من مركز آل مجمّل في محافظة "بلقرن" التابعة لمنطقة عسير (جنوب غرب السعودية) حيث ترتفع هذه المحافظة نحو 2000 قدم عن سطح البحر وتشتهر بزراعة أنواع من المحاصيل مثل الذرة والعنب.