، شلل يصيب الخطوط البريطانية.. وهذه مواعيد إلغاء رحلات جدة والرياض ،

محمد بن مسعود - الدمام - بالتزامن مع اليوم الأول من إضراب عام لطياريها من أجل رفع الأجور

أعلنت شركة الطيران البريطانية "بريتش إيرويز"، اليوم، إلغاء كل رحلاتها في المملكة المتحدة، بالتزامن مع اليوم الأول من إضراب عام لطياريها من أجل رفع الأجور.

ويشل هذا الإضراب الحركةَ في الخطوط البريطانية تمامًا، ويؤثر بالتالي على عشرات الآلاف من المسافرين؛ علمًا بأن الشركة تسير حوالى 850 رحلة يوميًّا في المملكة المتحدة.

وتُسيّر الخطوط البريطانية رحلة يوميًّا من الرياض وجدة، وأبلغت الشركة عملاءها والشركات المرتبطة بها، بأنهم قد لا يتمكنون من السفر الاثنين وربما الثلاثاء؛ بسبب حجم الإضراب، وعدم معرفة موعد إنهائه بالتحديد.

من جهتها، أعلنت نقابة الطيارين مواعيد الإضراب في شهر سبتمبر 2019، وضمنت الخطوط البريطانية للمسافرين إعادة ثمن البطاقات أو تأمين حجوازات في رحلات لاحقة، وستكون مواعيد إلغاء رحلات البريطانية إلى المملكة المتحدة وغيرها من السعودية كالتالي:

الاثنين 9 سبتمبر 2019

الثلاثاء 10سبتمبر 2019

الثلاثاء 27 سبتمبر 2019

ويسمح الدستور البريطاني للعمال والموظفين بالإضراب عن العمل؛ شريطة إخطار الجهات المختصة والإعلان عن أسباب واضحة، وهو أول إضراب في تاريخ الخطوط البريطانية.

وكان 93‎%‎ من طياري الشركة الأعضاء في النقابة قد صوّتوا مع تنظيم الإضراب.

وقررت النقابة القيام بهذا الإضراب بعد فشل المفاوضات حول زيادة الأجور. وقالت إن الطيارين قدّموا "تضحيات" في السنوات الأخيرة، ويجب أن يستفيدوا من النتائج الجيدة لأداء الشركة.