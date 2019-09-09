محمد بن مسعود - الدمام - بمتابعة أمنية عبر حدود المملكة على مدار العام ١٤٤٠هـ أفاد المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية خلال عام ١٤٤٠هـ؛ أسفرت عن إحباط محاولات تهريب ما مجموعه 12.420.62 كجم من مادة الحشيش المخدر، و16.340.365 قرص أمفيتامين مخدر، وتوقيف ٤٢٢ شخصًا، بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة.

وأحيل الموقوفون والمضبوطات من المواد المخدرة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكافة محاولات التهريب عبر الحدود. Advertisements 09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 01:30 PM بمتابعة أمنية عبر حدود المملكة على مدار العام ١٤٤٠هـ إحباط تهريب 12.5 طنًّا من الحشيش و١٦ مليون حبة مخدرة إحباط تهريب 12.5 طنًّا من الحشيش و١٦ مليون حبة مخدرة أفاد المتحدث الرسمي باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية خلال عام ١٤٤٠هـ؛ أسفرت عن إحباط محاولات تهريب ما مجموعه 12.420.62 كجم من مادة الحشيش المخدر، و16.340.365 قرص أمفيتامين مخدر، وتوقيف ٤٢٢ شخصًا، بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة.

وأحيل الموقوفون والمضبوطات من المواد المخدرة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لكافة محاولات التهريب عبر الحدود. الكلمات المفتاحية ، إحباط تهريب 12.5 طنًّا من الحشيش و١٦ مليون حبة مخدرة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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