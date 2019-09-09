حصلت المرصد على صور توثق لحظة القبض على شخص قام بإشهار سلاحه على دورية مرور بالرياض . وذكرت مصادر ، أنا الواقعة كانت بحي الحمراء بالرياض ، حيث أقدم الشخص على صدم دوريتين للشرطة .
وعلمت المرصد أن الجهات الأمنية تمكنت من إيقافه بالقوة الجبرية ، وعند تفتيش السيارة عثر بحوزته على رشاش مذخر وشوزن ناري مذخر وكذلك 35 حبة مخدرة وقطع من الحشيش المخدر وحبوب زناكس .
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شخص صدم دوريتين وأشهر سلاحه على رجال الأمن .. شاهد: مفاجأة عند تفتيش مركبته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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