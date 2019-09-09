القبض على شخص صدم دوريتين وأشهر سلاحه على رجال الأمن .. شاهد: مفاجأة عند تفتيش مركبته

حصلت المرصد على صور توثق لحظة القبض على شخص قام بإشهار سلاحه على دورية مرور بالرياض . وذكرت مصادر ، أنا الواقعة كانت بحي الحمراء بالرياض ، حيث أقدم الشخص على صدم دوريتين للشرطة .

وعلمت المرصد أن الجهات الأمنية تمكنت من إيقافه بالقوة الجبرية ، وعند تفتيش السيارة عثر بحوزته على رشاش مذخر وشوزن ناري مذخر وكذلك 35 حبة مخدرة وقطع من الحشيش المخدر وحبوب زناكس .