تفاصيل الإطاحة بموظف ساوم امرأة صاحبة مشغل نسائي لقضاء سهرة حمراء معه في شقة بمكة

ساوم موظف في أحد الجهات الحكومية في مكة امرأة تمتلك مشغلًا نسائيًا على قضاء سهرة ليلية معه مقابل إنجاز معاملتها، إلا أن السيدة أبلغت “هيئة الأمر بالمعروف” بتفاصيل ما حدث.

وبحسب موقع “صدى”، فإن المرأة تلقت وعدًا من موظف حكومي بإنهاء معاملتها مقابل حضورها معه لسهرة أعدّها لذلك، وفيها مسكر وحشيش وبنات وشباب.

ونسّقت هيئة الأمر بالمعروف في مكة المكرمة، مع المرأة لمسايرة الموظف لمعرفة مبتغاه، وبالفعل تواصل معها وأوضح أنه يريدها لتحضر في إحدى الشقق لإقامة سهرة ليلية.

وتواصلت المرأة مع الهيئة مرة أخرى، وذكرت ما حدث معه ثم اتصلت به هاتفيًا بمسمع من أعضاء الهيئة وحدد معها موعدًا للقاء بها داخل شقة تقع في أحد أحياء مكة .

وانتقل أعضاء الهيئة إلى الموقع المذكور للتحري والتثبت، وعند وصول المرأة إلى باب العمارة كان الموظف ينتظرها وأخذها وصعد بها إلى الدور الرابع.

وتابع أعضاء الهيئة، الموظف والمرأة، ووجدوا باب الشقة مفتوحًا والرجل متجه إلى الداخل، فتم القبض عليه متلبسًا بجرمه، ليتضح أنه له عدة علاقات أخرى مع فتيات استغلهن بسبب عمله الوظيفي.

هذا وقضت المحكمة، على المتهم بالسجن لمدة عام تحسب من مدة إيقافه على ذمة القضية وتغريمة ألف ريال وتم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف .