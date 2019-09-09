عاجل اليمن : انكشف المستور واتضحت الحقيقة الكاملة .. أقوى تعليق ناري للصحفي “ انيس منصور “ لقناة الجزيرة حول البيان الاخير للسعودية والامارت

شكرا لقرائتكم خبر عن انكشف المستور واتضحت الحقيقة الكاملة .. أقوى تعليق ناري للصحفي “ انيس منصور “ لقناة الجزيرة حول البيان الاخير للسعودية والامارت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في الرياض، انيس منصور، على البيان السعودي الاماراتي الاخير بشأن احداث انقلاب عدن.

وقال منصور في مداخلة على قناة الجزيرة الفضائية، ان بيانات السعودية والامارات متناقضة ما بين بيان وبيان.

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واوضح في فيديو رصده محرر "بويمن" أن التحالف في الوقت الذي يدعم الشرعية بالبيانات فإنه يدعم مليشات الانتقالي بالذخيرة والمال والسلاح والعتاد العسكري الثقيل.

منصور دعا الشرعية لعدم الرضوخ للضغوطات السعودية الاماراتية ورفض الحوار مع مليشيات الانتقالي التابعة لدويلة الامارات الطارئة.

تعرفون من هو شيطان العرب

وتعرفون حقيقته على اخوانه واهله وشعبه وعلى الشعوب العربية والشعب اليمني

لابد ان نقول كلمتنا عالية وبسخرية ونبداء الان حتى فجر الغد



بهشتاق #شيطان_العرب_تقدر_تقول_قيق



ويمكن اضافة حملة المقاطعة بهشتاق



#مقاطعه_اسواق_دبي_الالكترونيه

🇾🇪🇾🇪🇾🇪 pic.twitter.com/iVc5aHPzzA — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) September 8, 2019

">

الصحفي / أنيس منصور@ANES_m1

·

تعرفون من هو شيطان العرب

وتعرفون حقيقته على اخوانه واهله وشعبه وعلى الشعوب العربية والشعب اليمني

لابد ان نقول كلمتنا عالية وبسخرية ونبداء الان حتى فجر الغد



بهشتاق #شيطان_العرب_تقدر_تقول_قيق



ويمكن اضافة حملة المقاطعة بهشتاق



#مقاطعه_اسواق_دبي_الالكترونيه

🇾🇪🇾🇪🇾🇪 pic.twitter.com/iVc5aHPzzA — الصحفي / أنيس منصور (@ANES_m1) September 8, 2019

تعرفون من هو شيطان العرب

وتعرفون حقيقته على اخوانه واهله وشعبه وعلى الشعوب العربية والشعب اليمني

لابد ان نقول كلمتنا عالية وبسخرية ونبداء الان حتى فجر الغد

بهشتاق #شيطان_العرب_تقدر_تقول_قيق

ويمكن اضافة حملة المقاطعة بهشتاق

#مقاطعه_اسواق_دبي_الالكترونيه

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