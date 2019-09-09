السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يستقبل مساعد قائد المنطقة الغربية



جدة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة بمكتبه اليوم، مساعد قائد المنطقة الغربية اللواء طيار ركن عبدالله بن محمد الشهراني.

وأعرب اللواء الشهراني عن شكره وتقديره لسمو الأمير مشعل بن ماجد، مؤكداً أنه وزملائه لن يدخروا جهداً في سبيل خدمة الدين ثم المليك والوطن.

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12:43ت م

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