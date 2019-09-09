

الجزائر 10 محرم 1441 هـ الموافق 9 سبتمبر 2019 م واس

قبضت وحدات من الأمن الجزائري على 17 مهاجرًا غير شرعي، من جنسيات مختلفة بمدينة تيارت غرب الجزائر.

وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أن وحدات من الجيش قامت بالقبض على عنصري دعم للجماعات الإرهابية بمحافظة خنشلة، في حين دمرت ثلاثة قنابل تقليدية الصنع بمدينتي سكيكدة، وتيزري وزو.

// انتهى //

12:40ت م

0084





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إيقاف 17 مهاجرًا والقبض على عنصرين إرهابيين وتدمير ثلاثة قنابل تقليدية الصنع في الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.