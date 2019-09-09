السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بنجران يواصل تنفيذ الدورة العلمية السادسة عشرة



نجران 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات "إشراقة" تنفيذ الدورة العلمية الـسادسة عشرة لعام 1441هـ، بحضور 160 رجلاً و 50 سيدة، وذلك بجامع الجميح بحي المخيم.

وتتناول الدورة التي تنفذ على مدى عشرة أيام، بعد صلاة العشاء التعليقَ على كتاب شرح السنة للمزني، وشرح الأدب المفرد للإمام البخاري، علمًا أن كتب المتون توزع خلال الدورة مجانًا، وستقدم شهادات معتمدة للحضور في نهاية الدورة، علاوة على بث الدورة مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

// انتهى //

11:56ت م

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