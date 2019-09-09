السعودية اليوم / فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة يباشر حريق بمستودع بحراج المعيصم



مكة المكرمة 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

تمكنت فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بالعاصمة المقدسة اليوم، من إخماد حريق في مستودع بحراج المعيصم.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه في تمام الساعة السابعة والدقيقة الرابعة صباحاً، ‍ورد بلاغ عن وقوع حادث حريق في مستودع بحراج المعيصم عبارة عن اشتعال النار في ورشة (منجرة) تقدر أبعادها بـ (20×10)م مبنية بالطوب ومسقفة بالصاج تحتوي على مجموعه كبيرة من الأخشاب ومستودع مجاور لها يحتوي على أسرة ولوازم حج تمت السيطرة على الحادث وإخماده والحيلولة دون انتشاره للورش المجاورة.

ونجم عن الحادث وفاة شخصان كانا متواجدين بداخل غرفة منشأة في الجزء الخلفي من الورشة تقدر أبعادها بـ (4×4)م عثر عليهما أثناء القيام بعملية البحث والتفتيش بعد إخماد الحالة.

وأوضح الرائد الشريف أن فريق التحقيق في الإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية.

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11:52ت م

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