السعودية اليوم / وفد من مجلس الضمان الصحي يزور دائرة الصحة بأبو ظبي



أبو ظبي 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

زار وفد من مجلس الضمان الصحي التعاوني، دائرة الصحة في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات الشقيقة.

وتهدف الزيارة إلى رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية، من خلال تبادل الخبرات، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

وقال الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور شباب بن سعد الغامدي: إن الزيارة تأتي في إطار إستراتيجية المجلس حيال تطوير منظومة التأمين الصحي في القطاع الخاص، والاطلاع على نماذج التأمين الصحي المطابقة في بعض الدول الأخرى، والعمل على الاستفادة منها بما يتناسب مع نظام الضمان الصحي التعاوني.

وأشاد الغامدي بمستوى الأداء المتميز في جوانب التنظيم والإشراف في دائرة الصحة بأبو ظبي، معرباً عن شكره على حفاوة الاستقبال ومستوى التعاون.

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11:21ت م

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