السعودية اليوم / الجيش التونسي يوقف مهاجرين غير شرعيين على الحدود الجنوبية الشرقية



تونس 10 محرم 1441 هـ الموافق 9 سبتمبر 2019 م واس

أوقفت قوات الجيش التونسي بمدينة بن قردان جنوب شرقي البلاد 12 شخصًا من جنسية سودانية بالمنطقة الحدودية العازلة، كانوا يعتزمون اجتياز الحدود خلسة في اتجاه التراب التونسي.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التونسية، أنه تم تسليم الموقوفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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11:20ت م

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