القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رد البرازيلي ليوناردو دا سوزا، لاعب شباب الأهلي الإماراتي، على اتهامه بالرحيل عن الوحدة والانتقال إلى فريقه الحالي بسبب العائد المادي.
وقال دي سوزا في تصريحات لـ"العين الرياضية" إنه انتقل إلى شباب الأهلي لأنه يبحث عن طموح جديد ويعلم أنه قادر على التطور معه خلال الفترة المقبلة.
من ناحية أخرى أكد اللاعب البرازيلي أنه يكن الاحترام لفريقه السابق الوحدة، مشيرا إلى أنه قدم مستويات جيدة معه خلال فترة وجوده في النادي.
يُذكر أن دي سوزا انتقل إلى شباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الوحدة في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع "العنابي".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. دي سوزا يرد على اتهامات رحيله عن الوحدة بسبب العائد المادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.