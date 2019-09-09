فيديو.. دي سوزا يرد على اتهامات رحيله عن الوحدة بسبب العائد المادي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رد البرازيلي ليوناردو دا سوزا، لاعب شباب الأهلي الإماراتي، على اتهامه بالرحيل عن الوحدة والانتقال إلى فريقه الحالي بسبب العائد المادي.

وقال دي سوزا في تصريحات لـ"العين الرياضية" إنه انتقل إلى شباب الأهلي لأنه يبحث عن طموح جديد ويعلم أنه قادر على التطور معه خلال الفترة المقبلة.



من ناحية أخرى أكد اللاعب البرازيلي أنه يكن الاحترام لفريقه السابق الوحدة، مشيرا إلى أنه قدم مستويات جيدة معه خلال فترة وجوده في النادي.

يُذكر أن دي سوزا انتقل إلى شباب الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من الوحدة في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع "العنابي".