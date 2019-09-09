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فيديو.. تفاصيل إيقاف هدم مبنى الإذاعة والتلفزيون القديم بجدة
متابعات الخليج 365 - جدة
أكد المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي، أن التقرير الفني لمبنى الإذاعة والتلفزيون كشف عن أن المبنى آيل للسقوط وأوصى بهدمه لعدم إمكانية ترميمه.
وقال البقمي: إن أعمال الهدم تم إيقافها، وذلك لأن هيئة الإذاعة والتلفزيون لم تحصل على تصريح لهدم المبنى.
وأشار إلى أن الأمانة تعمل مع الهيئة على إصدار التصريح حتى يتم الهدم بالطريقة النظامية.
وكانت الهيئة قد أصدرت بياناً أوضحت فيه أن عملية إخلاء وهدم المبنى القديم للإذاعة والتلفزيون جاءت بناءً على دراسة واختبار لحالة المبنى، والتي أكدت أنه غير آمن.
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