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وظائف بالشركة السعودية للاستثمار الجريء في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة شاغرة بمجال إدارة المشاريع، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُحلل مكتب إدارة المشاريع)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مُحلل مكتب إدارة المشاريع (PMO Analyst).
الشروط:
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- درجة البكالوريوس فما فوق في التخصصات الإدارية والهندسية.
3- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة البرامج أو المشاريع.
4- خبرة عمل سابقة كمدير مشروع أو مدير برنامج في شركة قطاع خاص أو مؤسسة حكومية.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):
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