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شاهد بالفيديو.. الزعاق يبهر الجميع بمقطع جديد عن موسم الصفيري
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الدكتور خالد صالح الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن تكون هذه الأيام آخر موجات الحر لهذا الصيف.
وأوضح الزعاق أن ذلك يتزامن مع موسم الصفيري (تصغير صفري)، وهو الموسم السابق للصفري وهو موسم النزول التدريجي للحرارة والرطوبة.
وأوضح أن الصفرية، هو الإناء الكبير الذي كانوا يحملونه فوق رؤوسهم لتخزين الماء خلال الصيف، ومع موسم الصفيري يتركونه لعدم حاجتهم للماء مع انخفاض درجات الحرارة.
وتابع الزعاق قائلاً: “سمي الصفري بهذا لاصفرار الأجساد من كثرة الأمراض بسبب تقلبات الأجواء”.
وأضاف أن ذلك يتزامن أيضاً مع دخول النجم الثاني من سهيل ويسمى عند العامة بموسم (الصفيري) تصغير لموسم الصفري وهو بداية انتشار الأمراض الخريفية.
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