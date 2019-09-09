رياح نشطة وموجة غبار تحجب الرؤية في المدينة

2019-09-09

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة مع تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة، تشمل محافظات ينبع، الحناكية، بدر، وادي الفرع، المهد، العيص والأجزاء المجاورة.

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وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ـ بمشيئة الله تعالى ـ هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).