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فيديو.. المسيرة العملية لوزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو استعرضت من خلاله المسيرة العملية لوزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قد عُين وزيرًا للدولة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عام 2017م.
وكان قبل ذلك يشغل منصب نائب وزير البترول والثروة المعدنية منذ عام 2015م، ومساعداً لوزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (2004م – 2015م)، ووكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول خلال الفترة (1995م – 2004م) ، ومستشاراً لوزير البترول والثروة المعدنية خلال الفترة (1987م – 1995م).
كما شغل سموه منصب مدير إدارة الدراسات الاقتصادية والصناعية بمعهد البحوث في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن خلال الفترة (1985م – 1987م).
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر مساء السبت، أمرًا ملكيًا بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للطاقة.
والأمير عبد العزيز بن سلمان، حاصل على ماجستير في الإدارة الصناعية، ودرجة البكالوريوس في علوم الإدارة الصناعية عام 1985 من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.
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