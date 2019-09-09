شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شخصين بحريق مستودع للأثاث في المعيصم بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد اللحياني (مكة المكرمة)

لقي شخصان حتفهما صباح اليوم (الاثنين) إثر حريق اندلع بمستودع للأثاث المستعمل بحراج المعيصم.

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وبحسب المتحدث باسم الإدارة العامة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف، أوضح أن مركز العمليات الموحد تلقى بلاغا مفاده وقوع حادث حريق في مستودع بحراج المعيصم، وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في ورشة (منجرة) تحتوي على مجموعة كبيرة من الأخشاب، ومستودع مجاور لها يحتوي على أسرّة ولوازم حج.

وتابع: تمت السيطرة على الحريق وإخماده والحيلولة دون انتشاره للورش المجاورة، ونجم عن الحادث وفاة شخصين كانا موجودين داخل غرفة منشأة في الجزء الخلفي من الورشة، عثر عليهما أثناء القيام بعملية البحث والتفتيش بعد إخماد الحريق.

وأبان الرائد الشريف أن فريق التحقيق في الإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقا مع الجهات المعنية.