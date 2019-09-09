شكرا لقرائتكم خبر عن مغادرة آخر رحلات الحج عبر مطار جدة.. السبت والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)
تغادر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة آخر رحلات الحج يوم السبت القادم، على متنها آخر وفود بيت الله الحرام بعد أن من الله عليهم بأداء الركن الخامس من أركان الإسلام.
وشهد مطار المؤسس تنظيما جعل السفر وإنهاء الإجراءات في الصالة الجنوبية مميزاً برغم أعداد المغادرين الكبيرة، بمتابعة من مدير المطار عصام فؤاد نور ومساعديه، وكان دور الجوازات فعالا في إنهاء الإجراءات خلال ثوانٍ.
ومع مغادرة آخر رحلات الحج، يبدأ المطار في جميع الصالات استقبال رحلات المعتمرين المجدولة، إذ استعدت جميع القطاعات لاستقبال المعتمرين حتى شهر شوال القادم.
وتوقع وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة الدكتور عبدالعزيز وزان أن يكون موسم العمرة لهذا العام مميزا، حيث سيبلغ عدد المعتمرين 10 ملايين معتمر، مؤكدا توفير جميع التسهيلات ضمن الحجز الآلي لإصدار التأشيرات، وأن هناك تنسيقا مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتحويل قيمة حزم الخدمات التي يرغب بها المعتمر، حيث تتحول المبالغ مباشرة إلى شركات ومؤسسات العمرة، ولن تقبل أي مبالغ من الداخل.
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