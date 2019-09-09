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وجّه أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ أصحاب المحال التجارية والشركات والمؤسسات بوجوب الكتابة بلغةٍ عربية سالمة من الأخطاء اللغوية والذوقية في لافتاتها ولوحاتها الإعلانية بشكلٍ واضح.
جاء ذلك بناءً على مُذكرة التفاهم المُوقعة بين أمانة العاصمة المقدّسة ومجمع اللغة العربية، وما حوته من بنود تدعم به الأمانة جهود المجمع في إيصال رسالته وتحقيق أهدافه المنشودة لخدمة اللغة العربية والمحافظة على هويتها.
وأكد ضرورة إلزام جميع المحال التجارية والشركات والمؤسسات بالعاصمة المقدّسة باعتماد الكتابة باللغة العربية وتعريب أسماء المحال، تفعيلاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن، مشدّداً على عدم إصدار أيّ تراخيص لأيّ منشأة لا تحمل اسماً عربياً.
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441 12:00 PM
من أمين العاصمة المقدّسة وبناءً على مُذكرة التفاهم المُوقعة مع مجمع اللغة العربية
وجّه أمين العاصمة المقدّسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص؛ أصحاب المحال التجارية والشركات والمؤسسات بوجوب الكتابة بلغةٍ عربية سالمة من الأخطاء اللغوية والذوقية في لافتاتها ولوحاتها الإعلانية بشكلٍ واضح.
جاء ذلك بناءً على مُذكرة التفاهم المُوقعة بين أمانة العاصمة المقدّسة ومجمع اللغة العربية، وما حوته من بنود تدعم به الأمانة جهود المجمع في إيصال رسالته وتحقيق أهدافه المنشودة لخدمة اللغة العربية والمحافظة على هويتها.
وأكد ضرورة إلزام جميع المحال التجارية والشركات والمؤسسات بالعاصمة المقدّسة باعتماد الكتابة باللغة العربية وتعريب أسماء المحال، تفعيلاً للقرارات الصادرة بهذا الشأن، مشدّداً على عدم إصدار أيّ تراخيص لأيّ منشأة لا تحمل اسماً عربياً.
، مكة .. توجيه لأصحاب المحال بكتابة لوحاتها بلغة عربية خالية من الأخطاء الذوقية ،
المصدر : الخليج 365
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