، "القصبي" يوقّع العقد الأعلى في الأفلاج بـ 174 مليوناً .. تعرَّف على المشروع ،

محمد بن مسعود - الدمام - وقّع وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي؛ مشروع العقد الأعلى في الأفلاج البالغ قيمته أكثر من 174 مليون ريال؛ لدرء أخطار السيول بالمحافظة.

وأكّدت بلدية الأفلاج في تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر"، قائلة: تمّ توقيع عقد مشروع درء أخطار السيول بمحافظة الأفلاج من قِبل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف، وذلك بمبلغ ٨٤٥ .٧٣٩. ١٧٤مليون ريال، مقاولة شركة الإنجاز.

واختتمت: يعد هذا العقد الأعلى بمشاريع البلدية بالمحافظة.