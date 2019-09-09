استعلام عن البصمة برقم الحدود عبر منصة أبشر الإلكترونية 1441

البصمة هو نظام قامت به الداخلية السعودية لتوفير الكثير من الوقت والجهد على المغترب ودون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز الشرطة وإحضار الكثير من الأوراق لذا يكثر البحث عن استعلام عن البصمة برقم الحدود أو برقم الإقامة أو برقم جواز السفر وكل ذلك من خلال منصة أبشر للخدمات الحكومية.

استعلام عن البصمة برقم الحدود

من خلال الدخول إلى موقع أبشر الجديد بعد أن تم نقلة واتباع خطوات الاستعلام وهي من الصفحة الرئيسية قم باختيار استعلام عن البصمة من القائمة المنسدلة لخدمات المغتربين وقم باختيار استعلام بصمه واتبع الخطوات التالي ذكرها.

خطوات استعلام البصمة

للمغتربين بعد اختيار البحث عن البصمة قم باختيار عن طريق رقم الحدود.

قم بكتابة رقم الحدود في المكان المناسب.

قم بكتابة رمز التحقق من أسفل الشاشة.

قم بالضغط على استعلم فسوف يظهر لك كافة البيانات المطلوبة.

إن كان الاستعلام لأحد المقيمين فقم بنفس الخطوات السابقة وقم بكتابة رقم الهوية الوطنية بدلاً من رقم الحدود.

خدمات موقع أبشر الإلكتروني

هناك العديد من الخدمات المقدمة من خلال موقع أبشر ومنها الاستعلام عن زيارة عائلية ومنها تجديد الإقامة إلكترونياً ومنها معرفة رسوم تجديد الإقامة في المملكة وغيره من استعلامات حكومية لا يستغنى عنها المقيم على أرض المملكة أو المغترب كما يمكن الاستعلام عن التعاميم الأمنية وغيره مما سنفرد له مقالات تالية.