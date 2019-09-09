موعد صرف دفعة سبتمبر رقم 22 من حساب المواطن || خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن

يبحث العديد عن موعد صرف دفعة 22 من شهر سبتمبر في حساب المواطن، وأصبح يشغل بال الكثير، وتحرك محرك البحث حول تلك الموضوع، حيث من المقرر صرف الدفعة يوم 10 في الشهر، ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة غداً، ومن خلال موقع “عرب نيوز” سوف نعرض معكم كل التفاصيل الخاصة.

ماهو برنامج حساب المواطن؟ وماهي أهدافه ومبادئه؟ كل تلك السئلة سوف نجاوب عليها خلال السطور القادمة بمنتهي السهولة و الوضوح، ضع المقالة بالمفضلة لديكم ليصلكم كل ماهو جديد ، برنامج حساب المواطن، هو برنامج وطني أُنشئ لحماية الأسر السعودية من الأثر المباشر وغير المباشر المتوقع من الإصلاحات الاقتصادية المختلفة، والتي قد تتسبب بعبء إضافي على بعض فئات المجتمع.

ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة توجيه المنافع الحكومية للفئات المستحقة لها بالشكل الذي يؤدي إلى تشجيع الاستهلاك الرشيد، ويضمن توجيه الدعم بشكل عادل للفئات المستحقة المختلفة، حيث سيتم توفير الدعم كبدل نقدي يحول مباشرة للمستفيدين المستحقين.

والجدير بالذكر أن توفير دعم منتجات الطاقة والماء بشكله السابق أتاح لجميع المستهلكين بلا استثناء الإستفادة منه، بغض النظر عن حالتهم المالية أو كونهم مواطنين أو مقيمين، مما أدى إلى استفادة فئات غير مستحقة من المنافع كمرتفعي الدخل وغير السعوديين، وبالتالي عدم العدالة في توزيع هذه المنافع.

أهداف البرنامج الأساسية

تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات المختلفة على ذوي الدخل المنخفض والمحدود من بعض الإصلاحات المقرة في برنامج تحقيق التوازن المالي (كتعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه للمراحل القادمة). تطوير نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين، بدلاً من الدعم المباشر لمنتجات الطاقة، سيتم إعادة توزيع الدعم لمستحقيه الفعليين من خلال صرف بدلات نقدية للأسر المؤهلة عبر حوالات مصرفية، تشجيع وتحفيز المواطنين والأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.

Advertisements

المبادئ التوجيهية لتصميم برنامج حساب المواطن:

ينبغي أن يوفر الحماية اللازمة لأصحاب الدخل المنخفض من التأثير المحتمل للإصلاحات، ويكون البدل نقداً بناءً على مستويات الاستهلاك الرشيد، يكون البدل عادلاً لكل فئة ومتغيراً حسب حجم الأسرة، البدء بصرف البدل للأسر قبل تطبيق أي إصلاحات هيكلية تمس المواطن.

الرؤية المستقبلية لبرنامج حساب المواطن :

يمثل بدل الإصلاحات للأسر السعودية الخطوة الأولى لبرنامج حساب المواطن، ليكون برنامجاً شاملاً كافة المساعدات والإعانات الحكومية من خلال بوابة واحدة.

ستوفر البوابة نظاماً موحداً لتقييم الأهلية، والذي سيمكن من استهداف الفئات المستحقة بشفافية وفعالية أكبر، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.

موعد صرف الدفعة الـ22 سبتمبر

ساعات قليلة تفصلنا عن صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن، حيث يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده إذا صادف يوم الصرف إجازة رسمية.

وبلغ عدد المتابعين للحساب الرسمي لحساب المواطن على “تويتر”، 548 ألف متابع، يتابعون كل ما هو جديد عن البرنامج والدعم من خلال الحساب الرسمي للبرنامج.

خطوات التسجيل في برنامج حساب المواطن