هل تمكن الانقلابيون من أسر الإعلامي "العرب" أم كذبة حوثية كالعادة؟

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بينما صعد مسؤول في الميليشيات الحوثية على منبر يحدث أتباعه عن تمكنهم من أسر الإعلامي محمد العرب مراسل قناتي العربية والحدث في الأراضي اليمنية، كان "العرب" يغرد عبر حسابه في تويتر ما تسبب بكشف الكذبة الحوثية، وزاد بفضح الكذبة اليوم عبر ظهوره في بث مباشر من مران ومواصلاً عمله الإعلامي.
واعتادت الميليشيات الحوثية على بث الأكاذيب بهدف رفع معنويات مرتزقتها، ودائمًا ما تسقط كذبتها سريعًا، وتارة تدعي تقدمًا باتجاه الحدود السعودية، وتارة أخرى تدعي فيها استهداف واحتلال مناطق سعودية، وكانت من آخر أكاذيبها والتي احتفلت بها الميليشيات الحوثية بأنهم تمكنوا من أسر وإصابة الإعلامي، محمد العرب والتي تكشفت على الهواء مباشرة.
التحالف العربي يرد على "مغالطات" تقرير دولي عن اليمن
مقدم بواسطة: سكاي نيوز عربية
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التحالف العربي يرد على "مغالطات" تقرير دولي عن اليمن
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.