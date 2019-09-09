ضبط شخص بحوزته حشيش وسلاح ناري في بيشة

ضبطت دوريات الأمن في محافظة بيشة اليوم (الأحد)، شخص عثر بحوزته على 6 بلاطات حشيش وسلاح ناري وذخيرة حية. وألقت الجهات المختصة القبض عليه بعدما اشتبهوا في مركبة كان يستقلها الشخص، وقاموا باستيقافه وتفتيشه ما أسفر عن ضبط الممنوعات بحوزته. وقام رجال الأمن بتسليم المتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

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