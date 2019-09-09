توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس غداً الإثنين في المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غد (الإثنين)، استمرار هطول الأمطار الرعدية التي تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.
وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الساحلية الغربية والشمالية الغربية من البحر الأحمر والمنطقة الشرقية. ويُتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 43 درجة مئوية في الدمام والأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 19 درجة مئوية في أبها وطريف والقريات.
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