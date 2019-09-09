عاجل اليمن : للمتزوجين فقط .. فوائد سحرية مذهلة لهذه الفاكهة المتوفرة بكثرة من أجل متعة أطول وعلاقة حميمية أفضل

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عدن - ياسمين التهامي - هناك انواع من الفواكهة التي تأكلونها، الا انكم لا تعرفون كم هي مفيدة وما فائدتها على الصحة، ويبدو ان ​التفاح​ له عدة مميزات، اذ يعمل على تحسين المزاج والتخلص من الاكتئاب، ما يجعله من الفواكه المفيدة والمثيرة للشهوة، بحسب ما يؤكد الكثير من الوصفات الشعبية القديمة.

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للمتزوجين فقط .. فوائد سحرية مذهلة لهذه الفاكهة المتوفرة بكثرة من أجل متعة أطول وعلاقة حميمية أفضل

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وهناك دراسات كثيرة اجريت حول هذا الموضوع، وكان آخرها ما أجري على عدد من النساء في ​ايطاليا​، مجموعة تناولت التفاح يومياً ومجموعة لا تتناول التفاح بتاتاً، واذ وجدت الدراسة أن النساء اللواتي يتناولن التفاح يتمتعن بحياة حميمية أفضل، اذ ان التفاح يحسن العمل في الدورة الدمويّة وضخّ المزيد من الدم بإتجاه تلك الأعضاء ، ما يزيد من المتعة والرغبة في استمرار العلاقة الحميمية.