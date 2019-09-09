وزير الطاقة في أول تصريح له: ملتزمون بالعمل مع المنتجين في أوبك وخارجها

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مساء اليوم الأحد، في أول تصريح له عقب أدائه القسم أمام خادم الحرمين الشريفين، التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل أوبك وخارجها؛ لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.

ورفع الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيرًا للطاقة.

وأكد وزير الطاقة، أهمية قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات، داعيًا الله- سبحانه وتعالى- أن يعينه على أن يكون عند حسن ظن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

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وأدى الأمير عبدالعزيز بن سلمان، القسم، أمام خادم الحرمين الشريفين، في قصر السلام بجدة، مساء اليوم الأحد، عقب صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه وزيرًا للطاقة.

وتشرف وزير الطاقة بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمع إلى توجيهاته، بحضور الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.