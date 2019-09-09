قرقاش: تجمعنا بالسعودية شراكة استراتيجية.. وثقتنا بها مطلقة

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، اليوم الاثنين، أن الرياض وأبوظبي بينهما شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات، مؤكدًا أن بلاده تثق بالمملكة ثقةً مطلقةً.

جاء ذلك تعليقًا على البيان السعودي الإماراتي المشترك الذي صدر أمس الأحد بشأن الأحداث الأخيرة في جنوب اليمن.

وقال قرقاش، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الرسائل المشتركة من السعودية الشقيقة والإمارات بشأن التطورات في اليمن؛ تأكيد للشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا، فلا يقرأ غير ذلك إلا حاقد وخبيث. مصالح السعودية عند قيادتنا هي مصالح الإمارات، وثقتنا بها مطلقة.. شراكة تجمعها الأهداف وترسخها التضحيات».

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وفي وقتٍ سابق، صرَّح قرقاش عبر «تويتر»: «تقود المملكة العربية السعودية الشقيقة التحالف العربي بكل صبر وحنكة واقتدار، واستجابة الإمارات لدعوة الحزم وطَّدت شراكة إقليمية راسخة وخيِّرة. التحديات المشتركة التي تواجهنا في أيدٍ سعودية أمينة، ونقف معها في دعوتها للحوار، كما وقفنا معها في دعوتها للحسم».

وجاء في البيان السعودي-الإماراتي، الذي صدر أمس، أن البلدين أعربا عن ترحيبهما باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة إلى الحوار.

وشددت الرياض وأبوظبي على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية، والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام؛ لما يمثله ذلك من خطوة رئيسية وإيجابية لإنهاء أزمة الأحداث الأخيرة في محافظات (عدن، وأبين، وشبوة)، وأهمية التوقف بالكامل عن أي تحركات أو نشاطات عسكرية أو أي ممارسات أو انتهاكات ضد المكونات الأخرى أو الممتلكات العامة والخاصة.