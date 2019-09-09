أمين جازان لرؤساء البلديات: ضاعِفوا الجهود وارتقوا بمستوى الخدمات

بحث أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، مع رؤساء بلديات المنطقة، أمس الأحد، الاستعدادات للاحتفاء باليوم الوطني، ومؤشرات قياس أداء الأمانة والبلديات المرتبطة بها.

واستعرض بن سعيدان خلال الاجتماع، إنجاز خطة تنفيذ المشاريع والمبادرات ونِسب الصرف، بالإضافة لاستعراض ومناقشة مبادرة أمانة بلا ورق، وكذلك عرض ما تم إنجازه في نظافة الشواطئ وصيانة وتسوير المقابر.