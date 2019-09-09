بحث أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، مع رؤساء بلديات المنطقة، أمس الأحد، الاستعدادات للاحتفاء باليوم الوطني، ومؤشرات قياس أداء الأمانة والبلديات المرتبطة بها.
واستعرض بن سعيدان خلال الاجتماع، إنجاز خطة تنفيذ المشاريع والمبادرات ونِسب الصرف، بالإضافة لاستعراض ومناقشة مبادرة أمانة بلا ورق، وكذلك عرض ما تم إنجازه في نظافة الشواطئ وصيانة وتسوير المقابر.
كانت هذه تفاصيل خبر أمين جازان لرؤساء البلديات: ضاعِفوا الجهود وارتقوا بمستوى الخدمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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