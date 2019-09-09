الحصيني: أمطار وحبّات برد تؤدي لجريان سيول على 3 مناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، هطول أمطار وحبّات برد على عدة مناطق، مع فرصة لجريان سيول، اليوم الاثنين وليلة الثلاثاء.
وقال الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر، إنّه متوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر، من خفيفة إلى غزيرة، وحبّات برد، على أجزاء من مناطق: الباحة وعسير وجازان وجنوب الطائف وجنوب المدينة، مع فرصة سيول على جازان وعسير والباحة بشكل أقل.
كما توقّع خبير الأرصاد، رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مناطق: الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، دعت الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، وذلك لما تشهده المنطقة حاليًا من هطول أمطار رعدية ورياح نشطة على محافظات المنطقة.
وأهابت المديرية بالجميع إلى أخذ الحيطة والتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.
وأكّدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعدادات لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.
في السياق ذاته، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الاثنين، هطولًا لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة.
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