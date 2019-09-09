رياح ترابية وأمطار وسيول على 4 مناطق خلال ساعات

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لتعرُّض عددٍ من المناطق لرياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة وهطول أمطار خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»: إنّ منطقتي مكة المكرمة (القنفذة، الليث، خليص، رابغ)، والمدينة المنورة (الحناكية، العيص، المهد، بدر، وادي الفرع، ينبع) تشهد رياحًا سطحية نشطة تكون مثيرةً للأتربة مع تدنّي مدى الرؤية حتى السابعة مساءً.

وتشهد منطقة الباحة (الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة) هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًّا في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول حتى العاشرة من مساء اليوم، فيما تتعرّض منطقة نجران (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، نجران، يدمة) لأمطار رعدية ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة وتدني مدى الرؤية.

وكانت هيئة الأرصاد قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الاثنين، توقّعت فيه هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدّي إلى جريان السيول ومصحوبة برياح نشطة مثيره للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وأشارت الهيئة الأرصاد إلى أنَّ الحالة الجوية السابقة تتضمن مناطق: جازان، وعسير، والباحة تشمل الأجزاء الساحلية منها، تمتدّ إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.