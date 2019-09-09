تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. استكمال صيانة الكعبة المشرفة

استكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في الإدارة العامة للمشاريع (قسم الصيانة)، الأعمال الدورية لصيانة الكعبة المشرفة التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضحت الرئاسة العامة في بيانٍ لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنَّ أعمال الصيانة شملت جدران الكعبة المشرفة، من حيث معالجة حواف وحجر الجدران في بعض المناطق، وكذلك معالجة بعض التشققات الموجودة في «العراميس»، باستخدام مواد مخصصة وذات جودة عالية لضمان وسلامة الكعبة.

وأشارت الرئاسة العامة، إلى أنَّه جرى أيضًا أعمال تذهيب حلقات تثبيت ثوب الكعبة، وذلك استعدادًا لإسدال ثوب الكعبة بعد انتهاء موسم الحج.

يشار إلى أنَّ الرئاسة تستخدم أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذها لأعمال صيانة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وذلك لما توليه حكومة المملكة من عناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما وبالكعبة المشرفة على مدى عقود عديدة.