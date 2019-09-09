الديوان الملكي: وفاة الأمير فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود

أعلن الديوان الملكي، مساء السبت وفاة صاحب السمو الأمير/ فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود. وصدر عن الديوان الملكي البيان التالي: «انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ فيصل بن فهد بن مشاري بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – الاثنين الموافق 10 / 1 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون..»

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