بالصور.. جولة ميدانية لمحافظ الداير تحبط عملية تسلل مخالفين

وقف محافظ الداير، نايف بن ناصر بن لبدة، على الأوضاع الأمنية بمركز السلف، واطلع على الجهود المبذولة، وحثَّ على مضاعفتها، وذلك خلال جولة تفقدية، رافقه خلالها عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وتم القبض أثناء الجولة الميدانية على عدد من المتسللين المخالفين لنظام الإقامة وعبور الحدود.

وأكد المحافظ، نايف بن ناصر بن لبدة، أن الجهود الأمنية في المحافظة في تصاعد ملحوظ رغم وعورة المحافظة وطبيعتها الجبلية شديدة الصعوبة مما شجع المخالفين على اتخاذها منفذًا، إلا أن التعاون الأمني والتكامل في الادوار بين مختلف الأجهزة الأمنية يقف لهم بالمرصاد.

وأشار بن لبدة إلى أن الوقوف الميداني يتم بتوجيه ومتابعة أمير منطقة جازان بالنيابة الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يشدد دائمًا على المتابعة الميدانية لمختلف الجوانب الخدمية والتنموية والأمنية.