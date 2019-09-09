السعودية اليوم / مدير فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة: عناية القيادة الرشيدة بالقرآن الكريم من نعم الله على هذا البلد المبارك



الرياض 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

أكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري أن من النعم التي مَنَّ الله بها على هذا البلد المبارك أَنْ سَخَّر لها قيادة مباركة تعتني بالقرآن الكريم، وتبذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة الذكر الحكيم نشراً وتعليمًا وتدريسًا وحُكْمًا به، ودعوةً إليه؛ وذلك تَمَسُّكا منها بالنظام الأساسي للحكم، والذي نصتْ مادته الأولى: على أن دستور المملكة العربية

وقال الخامري في تصريح له بمناسبة انعقاد مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ "41" بمكة المكرمة: إن عناية القيادة الرشيدة في هذا البلد المبارك بالقرآن الكريم تفوق الحصر، وتتجاوز العَدّ، منذ أن قامت هذه البلاد المباركة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، مبيناً أن من أبرز شواهد عناية قيادتنا الحكيمة بالقرآن الكريم عقد مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وإقامتها في رحاب بيت الله العتيق بمكة المكرمة في أجواء إيمانية عامرة.

وأشار الدكتور الخامري إلى أن هذه المسابقة المباركة تعمل على تشجيع أبناء المسلمين على الإقبال على كتاب الله - جل وعلا - حفظاً وفهماً، وأداءً وتدبراً، وإذكاءً لروح المنافسة الإيمانية الشريفة بين حفظة كتاب الله تعالى، كما أنها تسهم في ربط الأمة بالقرآن الكريم مصدر عزها وسعادتها في الدنيا والآخرة.

وسأل الخامري في ختام تصريحه الله - عز وجل - التوفيق لجميع المتسابقين؛ مذكراً المتسابقين بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قال: (يجيء القرآن يوم القيامة فيقول : يا رب حلِّه ، فيلبس تاج الكرامة ثم يقول : يا رب زِدْه ، فيلبس حلة الكرامة ، ثم يقول : يا رب ارض عنه فيرضى عنه ، فيقال له : اقرأ وارق وتزاد بكل آية حسنة).

وأعرب المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما االله - على جهودهم المشكورة والمشهودة في العناية بكتاب الله، والشكر موصول لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته المستمرة للتجهيزات والاستعدادات لعقد المسابقة وتذليل كل الصعوبات من أجل إنجاحها.

// انتهى //

10:52ت م

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الرياض 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واسأكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري أن من النعم التي مَنَّ الله بها على هذا البلد المبارك أَنْ سَخَّر لها قيادة مباركة تعتني بالقرآن الكريم، وتبذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة الذكر الحكيم نشراً وتعليمًا وتدريسًا وحُكْمًا به، ودعوةً إليه؛ وذلك تَمَسُّكا منها بالنظام الأساسي للحكم، والذي نصتْ مادته الأولى: على أن دستور المملكة العربية السعودية كتابُ الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -.وقال الخامري في تصريح له بمناسبة انعقاد مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ "41" بمكة المكرمة: إن عناية القيادة الرشيدة في هذا البلد المبارك بالقرآن الكريم تفوق الحصر، وتتجاوز العَدّ، منذ أن قامت هذه البلاد المباركة على يد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، مبيناً أن من أبرز شواهد عناية قيادتنا الحكيمة بالقرآن الكريم عقد مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وإقامتها في رحاب بيت الله العتيق بمكة المكرمة في أجواء إيمانية عامرة.وأشار الدكتور الخامري إلى أن هذه المسابقة المباركة تعمل على تشجيع أبناء المسلمين على الإقبال على كتاب الله - جل وعلا - حفظاً وفهماً، وأداءً وتدبراً، وإذكاءً لروح المنافسة الإيمانية الشريفة بين حفظة كتاب الله تعالى، كما أنها تسهم في ربط الأمة بالقرآن الكريم مصدر عزها وسعادتها في الدنيا والآخرة.وسأل الخامري في ختام تصريحه الله - عز وجل - التوفيق لجميع المتسابقين؛ مذكراً المتسابقين بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قال: (يجيء القرآن يوم القيامة فيقول : يا رب حلِّه ، فيلبس تاج الكرامة ثم يقول : يا رب زِدْه ، فيلبس حلة الكرامة ، ثم يقول : يا رب ارض عنه فيرضى عنه ، فيقال له : اقرأ وارق وتزاد بكل آية حسنة).وأعرب المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما االله - على جهودهم المشكورة والمشهودة في العناية بكتاب الله، والشكر موصول لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على متابعته المستمرة للتجهيزات والاستعدادات لعقد المسابقة وتذليل كل الصعوبات من أجل إنجاحها.// انتهى //10:52ت م0052

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