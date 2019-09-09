السعودية اليوم / لجنة التحول الرقمي بتعليم حائل تعقد اجتماعها الأول



حائل 10 محرم 1441 هـ الموافق 09 سبتمبر 2019 م واس

عقدت لجنة التحول الرقمي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل أمس، اجتماعها الأول برئاسة مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور يوسف بن محمد الثويني، بحضور عددٍ من القيادات التعليمية بالإدارة، وذلك في بمبنى الإدارة.

وأكد الدكتور الثويني خلال الاجتماع أهمية تفعيل ومتابعة إنجاز مدارس بوابة المستقبل من قبل الإدارات المعنية واختيار فريق عمل لكل إدارة، وكذلك وضع خطة العمل الدورية لطباعة التقارير وإحصاء نقاط الضعف ومحاولة معالجتها، إضافة إلى آلية اختيار مسؤول التحول الرقمي في المدارس، والإجراءات المترتبة على عدم تفعيل البوابة، والحوافز المتاحة لإنجاح البرنامج، منوهاً بالدور الفعال للإدارات المشاركة في تفعيل بوابة المستقبل.

من جهته أوضح منسق التحول الرقمي بتعليم حائل محمد البخيت، سعي الإدارات المعنية في إنجاح هذا المشروع النوعي، سواء عن طريق البنية التحتية في التجهيزات، أو في دور المعلمين والمشرفين، وكذلك البرامج والدورات التدريبية، مبيناً أن عدد مدارس بوابة المستقبل بحائل بلغ ما يقارب ٧٠ مدرسة ما بين بنين وبنات، كما تم تأهيل ٧٣٠ من معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات وقائدي وقائدات المدارس.

// انتهى //

10:19ت م

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